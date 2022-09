Adžić: Bez trajnih posljedica sajber napada

Podgorica, (MINA) – Posljedice sajber napada na Crnu Goru biće brzo sanirane, a osjetljivi i lični podaci korisnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nijesu ugroženi, rekao je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je u intervjuu za Glas Amerike, govoreći o političkoj situaciji u Crnoj Gori, kazao da bi izbori zaista dali dodatni legitimitet svim političkim partijama i pokazali da li su očekivanja pojedinih stranaka realna ili pretjerana.

Zbog toga, kako je naveo, treba insistirati da izbori budu što prije.

“Nakon tih izbora, kada dobijemo rezultate i svi se izmjerimo na političkom tržištu, onda bi trebalo da formiramo vladu koja bi odražavala volju građana i da vidimo koje su to ključne teme i aspekti na koje treba obratiti pažnju”, rekao je Adžić.

Adžić je naveo da u URA-i, čiji je on potpredsjednik, misle da je model koji trenutno funkcioniše najbolji za Crnu Goru, jer je najinkluzivniji i dao je velike i značajne rezultate na svim poljima.

“Da zaista Crna Gora ne gubi ni jedan dan, i mi smo, kao i uvijek do sada, odgovorili na poziv naših kolega, kao što uvijek odgovorimo na svih kada je u pitanju razgovor”, kazao je Adžić.

On je poručio da će pokušati, zajedno sa svima koji su raspoloženi, da odblokiraju proces u Crnoj Gori, daju doprinos i pokušaju da ubrzaju proces pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

Na pitanje da li će URA u pregovorima insistirati da premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ostane na tom položaju, Adžić je odgovorio da misli da trenutno ne postoji osoba koja bi na bolji način vodila Crnu Goru i da ne postoji neko ko je inkluzivniji za sve građane i sve političke predstavnike u Crnoj Gori.

U URA-i, kako je kazao, smatraju da, ukoliko ovaj model ne može da funkcioniše, a izglasano je nepovjerenje vladi, da su izbori jedino pravedno rešenje i jedino što građanima treba ponuditi.

“Do tada možemo u ovom sastavu pripremati izbore ili u nekom drugom, ali u svakom slučaju, ono na čemu ćemo mi insistirati je da izbori budu što prije. Da građani daju svoj sud i na osnovu toga formiramo neku buduću većinu”, naveo je Adžić.

Upitan da li će insistirati na mjestu premijera, on je rekao da relaksirano ulaze u proces pregovora i da neće insistirati na bilo čemu što bi se ticalo ličnih pozicija.

Adžić je, odgovarajući na pitanje da li je poruka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da Demokratski front (DF) ne smatraju partnerom, za URA-u prepreka za formiranje vlade sa DF-om, kazao da je za URA-u i dalje ostaje prioritet evropski put Crne Gore i dobri, kako međudržavni odnosi sa susjedima, tako i svim partnerskim državama.

“SAD su jedan od naših najznačajnijih partnera i svakako da nećemo uraditi bilo što bi na neki način kompromitovalo nas pojedinačno ili kompromitovalo naše buduće djelovanje kada je Crna Gora u pitanju”, poručio je Adžić.

On je dodao da će u narednih 15 dana mnoge stvari biti jasnije.

Adžić i direktor Uprave policije Zoran Brđanin su tokom posjete SAD-u, između ostalih, razgovarali i sa predstavnicima njujorške policije i Federalnog istražnog biroa (FBI), čiji tim stručnjaka pomaže Crnoj Gori da se izbori sa najvećim sajber napadom do sada.

Upitan šta će biti u fokusu američkih sajber eksperata, Adžić je kazao da očekuje da će oni pružiti podršku kada je u pitanju otkrivanje onih koji su počinili napad na Crnu Goru.

“Kao i da će nam isto tako dati neke smjernice kako da se u budućnosti, na najbolji mogući način, zaštitimo od sličnih sajber napada”, dodao je Adžić.

Kako je naveo, ista kriminalna grupa koja je napala Crnu Goru, to je u uradila i u drugim članicama NATO-a, i neke su procjene da su od tih kriminalnih aktivnosti već prihodovali blizu 50 miliona EUR.

“Prema prvim informacijama koje sam dobio iz Crne Gore, naši bitni, osjetljivi podaci nijesu ugroženi, napad nije izazvao neke trajne posljedice i mislim da će prilično brzo biti sanirane”, rekao je Adžić.

