Abazović predložio Novaković Đurović za rukovoditeljku MEP-a

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović predložio je da ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović bude rukovoditeljka Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Abazović je na sjednici vlade zahvalio ministarki evropskih poslova i potpredsjednici Vlade Jovani Marović, koja je podnijela ostavku na te funkcije, na dosadašnjem angažmanu u Vladi i onome što je radilau MEP-u.

“Predlažem da koordinator MEP-a bude Ana Novaković Đurović i da vi nastavite sa aktivnostima bez ikakvih restrikcija”, saopštio je Abazović.

Marović je u petak podnijela ostavku na funkcije potpredsjednice Vlade za spoljnu politiku, regionalnu saradnju i evropske integracije i ministarke evropskih poslova, ali i na funkciju potpredsjednice Građanskog pokreta URA.

Ona je kazala da je funkcije u Vladi i partiji preuzela za velikim entuzijazmom i željom da se proces pristupnih pregovora dovede u završnu fazu, a država do članstva u Evropskoj uniji (EU).

“S obzirom na to da partije prozivaju jedna drugu za nečinjenje putem medija, umjesto da sjednu za sto da se dogovore o ključnim pitanjima i prioritetima od značaja za demokratizaciju i integraciju, ispunjene ovog cilja, odnosno ubrzanje evropskog puta, nije moguće u ovakvim uslovima”, rekla je Marović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS