Abazović: Kosovo će imati punu podršku Crne Gore na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Kosovo će imati punu i iskrenu podršku Crne Gore na svom putu prema Evropskoj uniji (EU), poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

On je na Tviteru /Twitter/ čestitao Vladi Kosova na podnošenju zahtjeva za članstvo u EU i dobijanju vizne liberalizacije.

“Ovaj istorijski čin za Kosovo jača težnje Zapadnog Balkana za integracijom u veliku evropsku porodicu”, naveo je Abazović.

