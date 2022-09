Abazović: Jedina moguća Crna Gora je ona koja slavi različitost kao snagu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u svijetu rastućih podjela, tenzija i nestabilnosti, svoj put naprijed vidi samo kao zemlja u kojoj će vladavina prava osigurati uživanje jednakih prava za sve njene građane, poručio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, na sastanku na visokom nivou u Ujedinjenim nacijama (UN) povodom obilježavanja 30 godina od usvajanja Deklaracije o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina, ocijenio da je jedina moguća Crna Gora ona koja slavi različitost kao snagu i prilagođavanje razlikama kao način života.

On je poručio da je stepen slobode u jednoj zemlji određen nivoom bezbjednosti koju uživaju manjine i da društvo u kome se manjine osjećaju ugroženo nije istinski demokratsko.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naveo da je Crna Gora u zakonodavstvo ugradila sve međunarodne mehanizme koji se odnose na zaštitu nacionalnih, etničkih, vjerskih ili jezičkih manjina.

„Manjine u Crnoj Gori su imale važnu ulogu u obnavljanju nezavisnosti Crne Gore i igraju ključnu ulogu u našim nastojanjima da postanemo nova članica Evropske unije”, kazao je Abazović.

On je istakao da Crna Gora svoje manjinske zajednice doživljava kao neizostavno bogatstvo i snažan stub multietničke, multireligijske i višejezične zemlje posvećene prihvatanju i primjeni vrijednosti sadržanih u Povelji UN o ljudskim pravima i Agendi UN za 2030.

“U svijetu rastućih podjela, rastućih tenzija i nestabilnosti, Crna Gora svoj put naprijed vidi samo kao zemlja u kojoj će vladavina prava osigurati uživanje jednakih prava za sve njene građane”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, napori Crne Gore su usmjereni ka očuvanju kulturno-istorijskog naslijeđa manjina i podizanju nivoa njihove svijesti o sopstvenom statusu, pravima i obavezama, u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravom države.

„Stoga, ostajemo odlučni u našim nastojanjima da osnažimo pripadnike svih manjinskih grupa u Crnoj Gori da u potpunosti učestvuju u kreiranju javnih politika i odlučivanju”, kazao je Abazović tokom izlaganja u UN.

On je istakao da će Crna Gora preduzeti sve da manjine mogu u potpunosti da učestvuju u ekonomskom napretku i razvoju zemlje.

Crna Gora će, kako je poručio Abazović, nastaviti da povećava vidljivost manjinskih zajednica u svim sferama života i poboljšati zaštitu propisanih manjinskih prava.

„Ostajemo jaki i istrajni u našim nastojanjima da postanemo zemlja koja će biti pravi dom svakom svom građaninu”, zaključio je Abazović.

Na događaju su govorili šefovi delegacija preko 80 država članica UN.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS