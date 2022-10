Abazović: Ispitati odgovornost svakog pojedinca ili grupe

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozvao je nadležne organe da u slučaju šverca cigareta ispitaju odgovornost svakog pojedinca ili organizovanih kriminalnih grupa, dodajući da je intencija Vlade da pravda stigne do svih, po zaslugama i zakonu.

On je rekao da podržava nadležne organe, Specijalno državno tužialštvo i Specijalno policijsko odjeljenje, u rasvjetljavanju pokušaja krađe zaplijenjenih cigareta.

“Do posljednje paklice nek se istraži odgovornost svakog čovjeka pojedično, ili organizovanih kriminalnih grupa”, kazao je Abazović na sjednici Vlade.

On je naveo da niko ne može da umanji ono što je Uprava prihoda i carina (UPC) radila u kontinuitetu posljednje dvije godine, a naročito posljednjih 120 dana.

“Ne želimo nikoga da optužimo prije vremena, naročito ne želimo da nam se desi da se sve svali na nekog vozača, ili pojedinca koji u lancu predstavlja jednu kariku, a da oni koji mislim da nijesu nepoznati javnosti, koji su u prethodnom periodu nagomilali stotine miliona EUR, ostanu van domašaja zakona“, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ruka pravde je definitivno krenula.

“Nadam se da će ruka pravde dobiti ubrzanje i njih stegnuti, govorim fugurativno, za vrat“, naveo je Abazović.

On je ocijenio da bi to bio ogroman iskorak.

“Samo ne bih volio, a malo liči na to, da sada bilo ko, računajući državne organe, bude dio kampanje “Demokratske partije socijalista i Bemaks koalicije” za lokalne izbore 23. oktobra”, kazao je Abazović.

Abazović je demantovao medijske navode da su on i dosadšnji director UPC Rade Milošević imali prepirku.

Abazović je dodao da se on i Milošević uopšte nijesu vidjeli i da su telefonski obavili razgovor.

“Živimo u vremenu gdje ljudi žele da stvore paralelni svijet. Ti ljudi nijesu željni ministarskih mjesta zbog ministarskih mjesta, niti premijerskog mjesta zbog premijerskog mjesta, ti ljudi su samo željni da pravda u ovoj državi nikada ne zavlada”, kazao je Abazović.

On je istakao da je intencija Vlade da pravda stigne do svakoga.

“Po zaslugama i zakonu, ni po babu ni po stričevima”, naveo je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da je Milošević podnošenjem ostavke pokazao odgovornost.

On je dodao da Vlada, po zakonu, nije mogla da Miloševića razriješi dužnosti.

“Apsolutno poštovanje prezumpcije nevinosti svih u ovom slučaju do završetka svih istražnih radnji”, naveo je Damjanović.

On je apelovao na policiju i tužilaštvo i sve nadležne organe da brzo, nepristrasno, neselektivno, rasvijetle slučaj i da se jasno adresira pojedinačna odgovornost, “kako ne bi bila mrlja na cijelu UPC”.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić pitao je koja je uloga Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) u priči oko šverca cigareta.

On je kazao “da se već 30 godina dešavaju stvari koje su državu praktično dovele na nivo taoca kriminalnih organizacija i njihovih uticaja, a da u toj službi još nije došlo od određenih promjena, makar zvaničnih”.

“Da li ćemo i dalje trpjeti razne udare i spinove, a da to ostaje kao površna stvar, da li se možda i sada ministri i poslanici prate, ili se ANB bavi ozbiljnim stvarima, ili je i dalje podrška određenim političkim strukturama”, naveo je Šćekić.

Abazović je rekao da je pitanje Šćekića potpuno na mjestu.

“Uskoro ćemo imati sjednicu, koja može biti zatvorena, povodom ovoga što ste rekli”, najavio je Abazović.

On je rekao da ima dosta “infekcija” unutar mnogih državnih organa.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da daju punu podršku svim organima da do kraja istraže slučaj šverca cigareta.

On je naveo da ruku pravde niko ne može zaustaviti.

Prema riječima Adžića, onima koji su je 30 godina zaustavljali, sad najviše smeta što pravda funkcioniše i zakon važi jednako za sve.

“I oni koji zbog straha ili svog saučesništva 30 godina nijesu jednu riječ progovorili o švercu cigareta, učinili jedan jedini potez da šverc spriječe, upravo su njima danas puna usta o švercu cigareta”, rekao je Adžić.

On je kazao da ima određena operativna saznanja.

“Koja ukazuju da ćemo u narednom periodu imati mnogo slučajeva koji se tiču šverca cigareta, koji će dovesti do brojnih ljudi, a najviše do onih koji su obavljali vlast u prethodnih 30 godina”, naveo je Adžić.

Ministar odbrane Raško Konjević čestitao je ANB-u jer je, kako je naveo, Agencija u prethodnih deset dana sprovela nekoliko ozbiljnih aktivnosti.

“Ona je uradila dvije vrlo važne stvari, a to je sprečavanje malignog uticaja trećih strana, ili u ovom slučaju Rusije, i bila je vrlo aktivna u slučajevima koji ima veze sa šverca duvana”, naveo je Konjević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS