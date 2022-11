Abazović: Donosioci odluka da promovišu antidiskriminaciju

Podgorica, (MINA) – Donosioci odluka moraju da promovišu antidiskriminaciju u svim aspektima društva i njihova je dužnost da spriječe da se događaji, poput onih u koncentracionom logoru Aušvic, ikada više ponove, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović, koji boravi u Poljskoj povodom obilježavanja 84. godine od Kristalne noći, rekao je da je dužnost svakog evropskog lidera da dođe u Aušvic.

“Moramo da promovišemo antidiskriminaciju u svim aspektima društva. Dužnost donosilaca odluka je da omoguće budućim generacijama da razumiju šta se dogodilo ovdje i da onemoguće ponavljanje ovakvih događaja”, rekao je Abazović.

On je kazao da su večeras na pravom mjestu kako bi poslali zajedničku poruku solidarnosti jevrejskoj zajednici ali i svima koji trpe neku vrstu diskriminacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS