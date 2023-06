Abazović: Dojave o bombama recidivi prethodnog režima

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosna situacija u državi je na zavidnom nivou, kao i ranije, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je Adrija televiziji rekao da misli da su današnje lažne dojave o bombama u više crnogorskih institucija “recidivi prethodnog režima”.

„Ali policija mora da postupa profesionalno. Najvažnije je da se ispostavilo da se radilo o lažnim dojavama“, istakao je Abazović.

On je rekao da ne želi da unosi dodatnu paniku i ocijenio da je dio folklora koji ponekad prati izbore i važna politička dešavanja.

