Abazović: Crnoj Gori potrebna pravda oličena u borbi protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna pravda oličena u borbi protiv kriminala i korupcije na najvišem nivou, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je na Telegramu objavio da je kasno sinoć stigao u Vašington gdje ga narednih dana očekuje niz sastanaka na političkom i ekonomskom nivou, među kojima i razgovori u Stejt Departmentu.

“Crnoj Gori je potrebna pravda oličena u borbi protiv kriminala i korupcije na najvišem nivou. Očekuje nas veoma gust raspored i na desetine aktivnosti sa našim najvažnijim spoljnopolitičkim partnerima”, naveo je Abazović.

On je ranije kazao da će tokom njegovog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, u razgovorima sa američkim partnerima, u fokusu biti evroatlanstke integracije Zapadnog Balkana i regionalna stabilnost.

