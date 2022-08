Vaterpolisti ubjedljivi protiv Slovačke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Splitu selekciju Slovačke 18:10 (4:1, 5:6, 6:1, 3:2 ) u utakmici drugog kola A grupe Evropskog prvenstva.

Crna Gora je dobro otvorila meč i povela 4:0, nakon čega su Slovaci uspjeli da, do poluvremena, dva puta dolaze do izjednačenja, ali se na pauzu otišlo sa vodstvom Ajkula 9:7.

U trećoj četvrtini izabranici Vladimira Gojkovića riješili su pitanje pobjednika jer su serijom 6:0 stekli prednost koja je do kraja meča bila nedostižna za Slovake.

Crnogorsku reprezentaciju do pobjede su predvodili Kanstantin Averka se pet golova i Marko Petković sa tri pogotka.

Po dva gola postigli su Vlado Popadić, Marko Mršić, Marko Petković, Aleksa Ukropina i Miroslav Preković.

Najjefikasniji kod Slovaka bio je Lukas Seman sa tri gola, a po dva puta u srijelce su se upisali Samuel Balaz, Matej Čaraj i Rober Kaid, dok je Lukas Durik postigao jedan gol.

U drugom meču A grupe Italija će od 17 sati igrati protiv Gruzije.

U prvom kolu Ajkule su savladale selekciju Gruzije 14:11, dok je Slovačka ubjedljivo poražena od Italije 21:9.

Derbi grupne faze biće odigran od 19 sati u duelu grupe D između Mađarske i Srbije.

Od 20 sati i 30 minuta u bazen će vaterpolisti Hrvatske i Francuske iz grupe B.

U grupi B Grčka je jutros savladala Mlatu 25:6, Španija je u okviru C grupe bila bolja od Holandije 11:10, a Slovenija je sa 9:5 poražena od Izraela u grupi D.

U trećem kolu grupne faze Crna Gora će u petak od 19 sati igrati protiv Italije.

