Trijumf Jadrana nedovoljan za polufinale

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana, uprkos trijumfu, u četvrtfinalu završili su nastup u Eurokuou.

Jadran je večeras u Herceg Novom, u revanš meču, pobijedio zagrebačku Mladost 9:6, ali nije uspio da nadoknadi zaostatak iz prvog duela.

Mladost je pred svojim navijačima slavila 13:9.

Loš početak meča i vođstvo gostiju od 4:0 i 5:1 koštalo je domaći sastav puta u polufinale.

Domaćin je sa šest vezanih pogodaka napravio preokret i poveo 7:5, vodio je i 9:6, ali nije uspio da se domogne željenih četiri gola razlike.

Stativa je, 42 sekunde prije kraja, zaustavila udarac Aleksandra Ivovića, čime je otišla i posljednja šansa podgoričkog tima.

Dvostruki strijelci za Jadran bili su Jovan Vujović, Strahinja Gojković i Vasilije Radović, dok su se po jednom upisali Dmitri Holod, Danilo Stupar i Aleksandar Ivović.

u zagrebačkom timu najbolji je bio Franko Lazić sa dva gola.

