Talentovani turski košarkaš pojačao SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Talentovani turski košarkaš Demir Dogan novi je član SC Derbija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Dogan, koji ima 16 godina, visok je 207 centimetara i igra na poziciji krilnog centra.

“On je najbolji igrač Turske u 2006. godištu. Mladi, talentovani Demir novi je projekat našeg kluba koji nastavlja sa razvijanjem i afirmisanjem mladih talenata”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Dogan je prethodne godine nastupio na Fiba U16 Evropskom Čelendžeru gdje je postizao 16,2 poena uz 9,4 skoka, 2,2 asistencije, 2,4 blokade i 1,4 ukradene lopte.

“Radi se o veoma agilnom igraču koji je odlično koordinisan u prostoru. U tranziciji dobro trči sa loptom u rukama, što je rijetkost za igrače njegove visine i pozicije. U napadu odlično napada koš i postiže poene uprkos kontaktu, dok u igri ispod koša ima dobar rad nogu. Defanzivno je pravi zaštitnik reketa i veoma je aktivan. Preuzima i niže i visočije igrače, a kada uhvati skok bez zadržavanja kreće u kontru”, saopšteno je iz SC Derbija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS