Savić poželio sreću rukometašicama i najavio podršku

Podgorica, (MINA) – Štoper madridskog Atletika Stefan Savić uručio je Jovanki Radičević dres fudbalske reprezentacije Crne Gore sa potpisima svih igrača i poželio rukometašicama sreću u meču za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Obje crnogorske selekcije borave u Ljubljani – fudbalere očekuje prijateljski duel sa Slovenijom, a rukometašice meč sa Francuskom za pobjedničko postolje.

Savić je najavio da će fudbaleri podržati rukometašice u Areni Stožice u meču za bronzanu medalju.

Radičević, koja je izabrana u idealni tim Evropskog prvenstva, poželjela je sreću “sokolima” u duelu protiv domaćina.

Fudbaleri će u 15 sati igrati protiv domaćina prijateljsku utakmicu, posljednju u ovoj godini, dok se “lavice” u 17 sati i 45 minuta igrati protiv Francuske.

