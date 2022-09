Radenović u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokserski reprezentativac Nikola Radenović plasirao se u polufinale međunarodnog turnira za mlade Nikolaj Pavljukov u Rusiji.

Član Budve je večeras u četvrtfinalnoj borbi, u kategoriji do 71 kilogram, pobijedio Kumida Abdelaziza iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Do pobjede došao je prekidom u prvoj rundi.

Radenović je plasmanom u polufinale obezbijedio bronzanu medalju.

Rival u sjutrašnjem polufinalu biće Karen Solovjov iz Rusije.

Turnir je okupio borce uzrasta od 17 i 18 godina iz 19 država.

Radenović je jedini predstavnik Crne Gore na turniru, a otputovao je sa trenerom reprezentacije Sergejom Kudravcevim.

