Pobjeda šahista, šahistkinje izgubile od Grčke

Podgorica, (MINA) – Šahovske reprezentacije Crne Gore ostvarile su polovičan učinak drugog takmičarskog dana Olimpijade u Indiji.

Šahisti su savladali Irak sa 4:0, dok su šahistkinje poražene od Grčke 3:1.

Izabranici Dragana Kosoća odigrali su odlučno, a dobar timski duh pretočili su u sjajne poteze kojima su došli do maksimalne pobjede.

Prednost u ranoj fazi Denis Kadrić je realizovao i donio prednost.

Drugu jedinicu upisao je i Luka Drašković koji je znalački napravio dobru poziciju u karo kanu, a zatim serijom preciznih poteza primorao crnog na predaju.

Slavio je i Nikola Đukić, a u prvom nastupu na Olimpijadi, velemajstor Dragisa Blagojević je sjajno tretirao topovsku završnicu i svojim potpisom parafirao novu maksimalnu pobjedu.

Crna Gora se nalazi u grupi devet reprezentacija sa maksimalnim učinkom, od dvije pobjede i 8/8 poena.

Sjutra je pred crnogorskim reprezentativcima veliki izazov i susret sa reprezentacijom Irana, 13. favoritim po rejtingu na ovom takmičenju.

Iran predvode velemajstor Magdusolo i Tabatabei učesnici Grand pri turnira.

Šahistkinje su pretrpjele poraz od favorizovane Grčke 3:1 – Nikolina Koljević morala se zadovoljiti remijem nakon ponavljanja poteza u duelu sa Anastasijom Avramidu, dok je Mateja Popović odoljela napadima Julije Make, pa je partija okončana remijem.

Aleksandra Milović je propustila bolje nastavke u duelu sa nekadašnjom omladinskom prvakinjom svijeta Stavruolom Tsolkaidu, pa je morala priznati poraz, nakon dobre igre.

Kristina Bačić pružila je sjajnu igru, ali je zbog neopreznost dopustila Ekatarini Pavlidu da dođe u bolju poziciju, koju je grčka igračica sigurno realizovala.

Dame sjutra očekuje meč sa Omanom, u kome imaju ulogu favorita.

Sjutrasnji mečevi počeće u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 11 sati i 30 minuta po vremenu u Crnoj Gori.

