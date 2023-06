Lalošević čestitao crnogorskim sportistima osvajanje 19 medalja

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, čestitao je crnogorskim sportistima, osvajačima medalja na Igrama malih zemalja Evrope na Malti.

Crnogorska delegacija nastup na Malti završila je sa 19 odličja – pet zlatnih, šest srebrnih i osam bronzanih.

Lalošević je kazao da je ponosan na način na koji su sportisti predstavljali Crnu Goru u glavnom gradu Malte, La Valeti.

“Još jednom smo dokazali sportski potencijal koji imamo, kao i ljubav, hrabrost i predanost koju naši sportisti u kontinuitetu iskazuju”, kazao je ministar Lalošević.

On je uputio čestitke i Crnogorskom olimpijskom komitetu, kao krovnoj sportskoj organizaciji crnogorskog sporta.

