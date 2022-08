FSCG: Klubovima i Udruženjima klubova 4,8 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Fudbalskim klubovima i Udruženjima klubova tokom naredne dvije godine biće distribuirano više od 4,8 miliona EUR, saopšteno je iz Dudbalskog saveza. Izvršni odbor te asocijacije usvojio je danas predlog Odluke o finansijskoj pomoći klubovima za sezone 2022/23 i 2023/24. Odlukom je predviđeno uvećanje finansijske pomoći u odnosu na prethodne godine. “Klubovima koji se takmiče u Meridianbet Prvoj crnogrskoj ligi biće uplaćeno po 96.000 po sezoni, a drugoligašima po 60.000 EUR. Klubovi koji se takmiče u Prvoj ligi Crne Gore za žene dobiće po 10.000 po sezoni, a klubovi Futsal ligi po pet hiljada po sezoni”, saopteno je iz Fudbalskog saveza. Navodi se da će klubovima koji se takmiče u seniroskim ligama Udruženja klubova biti uplaćeno po pet, a isti iznos dobile i klubovima koji se takmiče u Kadetskoj ligi Crne Gore za žene, a nemaju ekipi u seniorskoj ligi. “Klubovima koji se takmiče u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Crne Gore, a njihovi seniorski timovi u ligama Udruženja klubova FSCG biće uplaćeno po šest hiljada EUR po sezoni. Udruženja klubova FSCG (Jug, Centar, Sjever) biće uplaćeno godišnje po 25.000 EUR”, piše u saopštenju. Isplata finansijskih sredstava klubovima Meridianbet Prve crnogorske lige i Druge lige Crne Gore, kao i prethodnih godina, biće odrađena kroz osam jednakih mjesečnih rata tokom trajanja takmičarske sezone. “Odlukom je predviđena i obustava opredijeljenih finansijskih sredstava u slučaju kršenja propisa FSCG, dovođenja u pitanje integriteta takmičenja i kada klub u potpunosti ne sprovodi odluke, uputstva i direktive nadležnih organa i tijela FSCG, piše u saopštenju. Saopšteno je i da će, oOsim navedene finansijske pomoći, klubovima koji se takmiče u Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi biti distribuirana i sredstva stečena prodajom televizijskih, betting i data prava kroz fiksne iznose i premije zavisne od plasmana na kraju sezone. “Dio tih finansijskih sredstava pripada i finalistima Kupa Crne Gore. Računajući iznose dobijene kroz finansijsku pomoć i premija vezanih za televizijska, betting i data prava klubovi učesnici Meridianbet Prve lige inkasiraće minimalno 116, a maksimalno 176.000 EUR po sezoni”, saopšteno je nakon sjednice. Izvršni odbor je, na predlog Komisije za sprovođenje procesa izbora-imenovanja generalnog sekretara FSCG, imenovao Momira Đurđevca za novi četvorogodišnji mandat na toj fukciji.

