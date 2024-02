Feler pobijedio u američkom Palisejds Tahou

Podgorica, (MINA) – Njemački skijaš Manuel Feler pobijedio je danas u američkom Palisejds Tahou, u devetom slalomu sezone Svjetskog kupa.

Feler, koji je bio treći nakon prve vožnje, do čevrte pobjede ove sezone, ukupno šeste u Svjetskom kupu, došao je u vremenu minut, 42 sekunde i osam stotinki.

Svih šest pobjeda ostvario je u slalomu.

Ove sezone slavio je i u Gurglu, Adelbodenu i Vengenu.

Francuz Klemon Noa bio je drugi sa 28 stotinki zaostatka, dok je vodeći nakon prve vožnje, Njemac Linus Štraser, završio kao trećeplasirani sa 38 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Norvežanin Timon Haugan osvojio je četvrto mjesto, peti je bio Šveđanin Kristofer Jakobsen, a šesti Italijan Aleks Vinacer.

Feler je vodeći u plasmanu slaloma sa 590 bodova.

Štraser je drugi sa 386, a treći Noa sa 352 boda.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa prvi je Švajcarac Marko Odermat sa 1.702 boda.

Feler je drugi sa 801, dok treće mejsti zauzima Siprijen Sarazan sa 684 boda.

