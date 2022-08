Crnogorski bokseri na Vojvođanskoj zlatnoj rukavici

Podgorica, (MINA) – Mlada bokserska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na međunarodnom turniru Vojvođanska zlatna rukavica, koji će od 13. do 19. septembra biti održan u Subotici, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će crnogorski bokseri prethodno odraditi zajedničke pripreme sa reprezentacijom Srbije, od danas do 12. septembra na Paliću.

Na pripreme će putovati Filip Božović (do 54, Bijelo Polje), Tomislav Đonović (do 60, Zlatičabin), Nikola Radanović (do 67,Budva) i Mirko Šarčević (do 71, Bijelo Polje).

Predvodiće ih treneri Mugoša Kovačević i Momčilo Zlatičain.

“Vojvođanska zlatna rukavica je odličan test za naše boksere, a ujedno biće najjači kontrolni turnir za Svjetako prvenstvo u Španiji”, kazao je Kovačević agenciji MINA.

Šarčević je sredinom aprila ove godine osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji.

Godinu ranije je bio srebrni na juniorskom Evropskom prvenstvu u Gruziji.

