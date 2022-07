Crna Gora slavila protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Super finala Svjetske lige u Strazburu.

Crnogorski vaterpolisti su večeras u prvom kolu A grupe savladali Srbiju 16:8 (3:3, 5:0, 3:3 i 5:2).

Pitanje pobjednika odlučeno je u drugoj četvrtini, koju su crnogorski vaterpolisti dobili 5:0 i na polovini meča poveli 8:3.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Marko Mršić sa šest, Kanstantin Averka postigao je tri, po dva gola postigli su Bogdan Đurđić i Uroš Čučković, a po jedan Vladan Spaić, Dušan Banićević i Stefan Vidović.

Odličnu partiju pružio je i Petar Tešanović sa 11 odbrana.

U selekciji Srbiji po da gola postigli su asilije Martinović i Ognjen Stojanović.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 14 sati, igrati sa Australijom, koja je na startu poražena od Španije 13:10.

