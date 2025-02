Crna Gora sa trojicom skijaša na SP u Zalbahu

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko alpsko skijanje na Svjetskom prvenstvu (SP) u Zalbahu predstavljaće trojica skijaša Bojan Kosić, Branislav Peković i Petar Kasom, saopšteno je iz Skijaškog saveza.

Kosiću će to biti deveti nastup na šampionatima svijeta, nakon što je debitovao 2007. godine u švedskom Oreu.

Peković će, nakon prošlogodišnjeg nastupa na Zimskim olimpijskim igrama mladih u Gangvonu, debitovati na šampionatu svijeta.

Prvi nastup na najvećoj svjetskoj sceni upisaće i osamaestogodišnji Nikšićanin Petar Kasom. Sva tri crnogorska skijaša nastupiće u kvalifikacijama za veleslalom i slalom 13. i 15. februara.

Kasom je kazao da, nakon priprema na glečerima u Austriji tokom oktobra i novembra, nedavnih takmičenja na Bjelašnici, Kupresu i Ravnoj planini, jedva čeka debitantski nastup na šampionatu.

“San svakog sportiste je da bude u društvu i takmiči se sa najboljima na svijetu. Treme ima, ali to je i očekivano kada znam da ću dijeliti stazu sa najboljim svjetskim skijašima. Jedno je sigurno, da ću pružiti svoj maksimum i dostojno predsavljati svoju državu Crnu Goru”, rekao je Kasom agenciji MINA.

Maturant nikšićke gimnazije kazao je da očekuje da će, poslije Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji naredne godine, svoje snove ostvariti i u paraskijanju.

“Očekujem da već sljedeće godine, nakon Igara u Milanu i Kortini Dampeco, zvanično dobijem klasifikaciju i pravo da se takmičim u paraolimpijskom skijanju. Želja mi je da se oprobam i u toj konkurenciji. Moji snovi se polako ostvaruju, veliki rad i mnogo odricanja od pete godine nijesu bili uzaludni”, rekao je Kasom.

Crnogorsku ekspediciju u Zalbahu predvodiće treneri Pavle Kasom i Rajko Kosić.

