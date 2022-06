Crna Gora i Bosna i Hercegovina bez pobjednika u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je večeras u Podgorici protiv Bosne i Hercegovine (BIH) 1:1, u utakmici trećeg kola B grupe Lige nacija.

To je prvi remi crnogorskih fudbalera, nakon pobjede protiv Rumunije 2:0 i poraza u Helsinkiju od Finske 2:0.

Selekcija BIH igrala je neriješeno i u Helsinkiju sa Finskom 1:1, dok je u Zenici slavila protiv Rumunije 1:0.

Gosti su pod Goricom poveli golom Luke Menala u 62. minutu

Izjednačio je u 77. minutu Adam Marušić, nakon čijeg šuta je lopta pogodila Anela Ahmedhodžića i prevarila golmana Ibrahima Šehića

Marušić je bio u šansi i u 83. minutu, ali je za malo bio neprecizan.

Posljednju priliku da promijeni rezultat imao je Sead Hakšabanović, ali je šutirao preko gola.

Finiš prvog poluvremena obilježio je Vladimir Jovović, koji je u 41. minutu sjajnom fintom izbacio dvojicu defanzivaca BiH i odlično šutirao, ali je pogodio prečku.

Jovovića je sa 20 metara šutirao i u 3. minutu, ali je Šehić odlično intervenisao.

U šansi je dva puta bio i Stefan Mugoša, ali je bio neprecizan, dok je u 30. minutu kapiten Žarko Tomašević nakon kornera zakačio loptu glavom, ali je nedovoljno skrenuo da ona završi u golu.

Gosti su prvi put zaprijetili u šestom minutu, Denis Hadžikadunić je nakon kornera glavom šutirao, ali je golman Milan Mijatović izvukao loptu ispod prečke.

Mijatović bio siguran i nakon šuta Rada Krunića u 51, kao i sedam minuta kasnije kada je priliku imao Luka Menalo.

U drugom meču te grupe Rumunija je u Bukureštu pobijedila Finsku 1:0.

Crnogorsku reprezentaciju do kraja junskog ciklusa Lige nacija očekuje i gostovanje Rumuniji, 14. juna u Bukureštu.

