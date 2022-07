Budućnost sjutra protiv Brejdablika

Podgorica, (MIN) – Fudbaleri Budućnosti igraće sjutra u Podgorici protiv islandskog Brejdablika revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Brejdablik je prvi duel u Kopavoguru dobio 2:0.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 30 minuta.

Budućnost je u prvom kolu eliminisala kosovski Lapi, dok je Brejdablik bio bolji od Santa Kolome iz Andore.

Rival Budućnosti ili Brejdablika u trećem kolu biće bolji iz duela İstanbul Bašakšehira i Makabija Netanje.

Prvi duel u Istanbulu završen je neriješeno 1:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS