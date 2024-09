Bastijanini najbrži u Mizanu

Podgorica, (MINA) – Italijan Enea Bastijanini na Dukatiju pobjednik je Velike nagrade Emilije Romanje, koja je u Moto GP šampionatu vožena danas u Mizanu.

Bastijanini je odbranio domaći teren i upisao jubilarnu 100. pobjedu za Dukati.

Kao drugoplasirani završio je Horhe Martin na Pramak Dukatiju, a pobjendičko postolje kompletirao je Mark Markes.

Na četvrtom mjestu završio je Marko Beceki, peti je bio Franko Morbideli, a šesti Maverik Vinjales.

Zvanični šampion Franćesko Banjaja, koji je juče bio najbrži u sprintu, izletio je sa staze sedam krugova do kraja.

Šampionat će biti nastavljen 29. septembra trkom za Veliku nagradu Indonezije.

