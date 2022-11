ABA rezultati – Poraz Budućnost Volija u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Laktašima od Igokee 103:101 (32:26, 31:30, 20:25 i 20:20), u utakmici šestog kola Admiralbet ABA lige.

To je treći poraz podgoričkog tima ove sezone i sva tri upisao je u gostima.

Budućnost je u Laktašima podbacila u odbrani, posebno do polovine meča kada je primila 63 poena.

Domaći sastav do pobjede, četvrte ove sezone, vodio je Nikola Tanasković sa 20, dok je Dešon Stivens dodao 17 poena.

U podgoričkoj ekipi Marko Jagodić Kuridža je sa 20 poena bio najefikasniji, Alfa Kaba je upisao 17, Tre Bel-Hejns 16, a Kameron Rejnolds 13 poena.

Pobjedu su juče ostvarili košarkaši Mornar Barskog zlata na gostovanju MZT Skoplju 94:77. SC Derbi će sjutra u podne biti gost Mege.

