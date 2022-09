Vuksanović nosilac liste HGI u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) samostalno će nastupiti na lokalnim izborima u Tivtu, a nosilac liste biće predsjednik te partije Adrijan Vuksanović.

Kako je saopšteno iz tivatskog HGI, to je jednoglasna odluka Središnjeg odbora, a na tragu stava Opšinskog odbora Tivat, Predsjedništva, kao i brojnih članova i simpatizera stranke.

“HGI uvažava i cijeni ponude političkih subjekata u Tivtu koji su iskazali inicijativu za zajedničkim predizbornim nastupom i zahvaljuje svima, ali isto tako smatra da je samostalni izlazak na predstojeće izbore najbolji način za predstavljanje politike Hrvata u Tivtu”, kaže se u saopštenju.

Kandidati za odbornike lokalnog HGI su, kako se navodi, prepoznatljivi društveni radnici, studenti, kao i brojni osnivači stranke koji su svih dvadeset godina vjerno čuvali i zastupali interese Hrvata u Tivtu, a i šire.

“Predizbornu listu predvodi predsjednik HGI i ministar u Vladi Adrijan Vuksanović”, kazali su iz HGI.

Dodaje se da će sjutra u 17 sati HGI sa svojim članstvom, simpatizerima i prijateljima predati listu i započeti sljedeću fazu kampanje s uvjerenjem u dobar izborni rezultat.

