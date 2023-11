Uprava za statisku samoinicijativno izradila tehničku specifikaciju za softver

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova počeće u nedjelju, saopštili su iz Uprave za statistiku (MONSTAT) podsjećajući da su oni samoinicijativno izradili tehničku specifikaciju za softver.

Iz MONSTAT-a su rekli da je popis stanovništva domaćinstava i stanova, nakon odluke Vlade na elektronskoj sjednici, odložen za nedjelju.

Oni su podsjetili da je danas na konferenciji za novinare direktor MONSTAT-a, Miroslav Pejović, govoreći o softveru, jasno naveo da je Uprava za statistiku samoinicijativno, sopstvenim kapacitetima izradila tehničku specifikaciju (projektni zadatak) za softver.

„Tom prilikom Pejović je rekao da će taj samoinicijativni projektni zadatak dati kao predlog Vladinoj komisiji, za koju očekujemo da će biti ubrzo formirana i koja će dalje procijeniti da li je ta specifikacija odgovarajuća“, kazali su iz MONSTAT-a.

Oni su osudili sve pokušaje obmana javnosti kroz pogrešno interpretiranje izjava, kao i stvaranje tenzija i politizaciju popisa stanovištva, domaćinstava i stanova.

