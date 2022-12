Traže javnu raspravu o Predlogu zakona o oduzimanju imovine

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) zatražila je da Skupština vrati na javnu raspravu Predlog izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je Vlada morala da obezbijedi javnu raspravu o nacrtu tog zakona, koja bi trajala najmanje 20, a najviše 40 dana.

“Smatramo da je neophodno održavanje javnih rasprava o ključnim zakonima koji utiču na ljudska prava, kao što je to zakon o oduzimanju imovine”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da je posebno zabrinjavajuće takvo postupanje Ministarstva pravde, ako se uzme u obzir da je Nacrt zakona utvrđen 5. avgusta, a da je njegov tekst objavljen tek nakon usvajanja na jučerašnjoj sjednici Vlade.

“To znači da zainteresovana javnost čak više od četiri mjeseca nije mogla da vidi niti jedan član ovog zakona niti da predlozima utiče na njegovo poboljšanje”, naveli su iz HRA.

Kako su dodali, to nije izolovan slučaj.

“Na jučerašnjoj sjednici je usvojen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, takođe bez javne rasprave i prethodnog objavljivanja teksta predloženih izmjena”, rekli su iz HRA.

Oni su podsjetili da adekvatna javna rasprava, u skladu sa propisima, nije obezbijeđena ni prilikom izmjena Zakona o državnom tužilaštvu, koje su u krajnjem i dovele do prestanka mandata članovima Tužilačkog savjeta i polugodišnje blokade rada tog tijela.

Iz HRA su naveli da je Evropska komisija kritikovala nedostatak javne rasprave uz preporuku da Vlada Nacrt zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom djelatnošću još jednom preispita, da uskladi terminologiju sa definicijama usaglašenim u Direktivi 2014/42/EU, pravnim tekovinama EU i međunarodnim konvencijama.

“Ne vidimo ni jedan opravdan razlog da se ta preporuka ne prihvati”, rekli su iz HRA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS