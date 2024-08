Smailović: Priča o etnofederalizaciji opasno podmetanje Bošnjacima

Podgorica, (MINA) – Priča o etnofederalizaciji države je već viđena, ali i dalje predstavlja veoma opasno podmetanje Bošnjacima u Crnoj Gori i njihovim političkim predstavnicima, saopštili su iz Bošnjačke stranke (BS).

Šef Kluba poslanika BS-a Amer Smailović u saopštenju je naveo da su sigurni da je priča o etnofederalizaciji Crne Gore izašla iz “iste kuhinje” paraobavještajnih, bezbjednosnih i političkih struktura iz kojih je izašla i priča o pokušaju otcjepljenja Sandžaka.

On je podsjetio da je ta priča o Sandžaku rezultirala akcijom kodnog naziva “Lim” u kojoj je početkom 1994. godine uhapšeno cijelo rukovodstvo Stranke demokratske akcije (SDA).

Tada je, prema riječima Smailovića, bošnjački narod politički obezglavljen i razbijen u, opet veoma slično ili istom trenutku najvećeg političkog jedinstva i snage.

“Pozivamo one koji ovo rade, a vjerujemo da među njima ima mnogo onih kojima je ovo drugi put, da odustanu od opasnog nauma i upozoravamo ih da ovoga puta neće ostati bez odgovora”, rekao je Smailović.

On je pozvao i nezavisne i zavisne intelektualce koji u tome svjesno ili nesvjesno učestvuju da to ne rade ako su prijatelji Bošnjaka, kao što se predstavljaju.

“I pozivamo, na kraju, a najvažnije, onaj mali broj Bošnjaka koji se instrumentalizuje za ovu opasnu i nečasnu rabotu, da se dozovu pameti i ne rade protiv svoje i budućnosti svog naroda”, kazao je Smailović.

On je istakao sa je jasna veza između optužbi za teritorijalno otcjepljenje djelova Crne Gore iz 1994. i etnofederalizacije iz 2024. godine.

Smailović je dodao da je jasna veza i između jake SDA koja je stvarala mehanizme za izlazak Bošnjaka iz političke marginalizacije i BS koja sada svojom snagom uzima u ruke mehanizme da značajno učestvuje u kreiranju procesa na način koji će demarginalizovati Bošnjake.

On je rekao da će BS tako konačno privredno osnažiti sredine u kojime Bošnjaci žive, a koje su, prema riječima Smailovića, zapostavljane uvijek kada Bošnjaci nijesu bili u vlasti, bez obzira ko drugi jeste.

“Zato poručujemo svima, akcije “Lim 2” biti neće i nećete nas slomiti da biste vi politički jačali”, zaključio je Smailović.

