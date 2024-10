Produžen pritvor Katniću i Lazoviću

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici produžio je pritvor bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću.

Savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Marija Raković kazala je agenciji MINA da je pritvor Katniću i Lazoviću produžen na predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Katniću je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela, a Lazoviću zbog opasnosti od bjekstva i zbog naročito teškog izvršenja krivičnog djela.

SDT je u petak Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Katnića i Lazovića.

Iz SDT-a su saopštili da je optužnica protiv Lazovića podignuta za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja i produžena krivična djela pranje novca i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako su naveli, protiv Katnića optužnica je podignuta za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

