DF: DPS se javno odrekao ljudi koji protestuju

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) i njen lider Milo Đukanović ne smiju da stanu iza protesta i preuzmu odgovornost, već se kriju iza naroda i nekih nevladinih organizacija, saopšteno je iz Demokratskog fronta (DF).

“To je danas direktno, prvenstveno demonstrantima, poručio potpredsjednik te partije, Jevto Eraković, koga su, inače, juče na protestima “toplo pozdravili”, a tek će na nekim sljedećim posle ove izjave”, naveli su iz DF-a.

Eraković je ranije danas na konferenciji za novinare rekao da su, u situaciji u kojoj se Crna Gora danas nalazi, protesti koje je organizovao pokret Ima nas jedan od načina vaninstitucionalne borbe i dodao da će DPS “aktivno učestvovati u formi podrške protestima”.

Iz DF-a su podsjetili da su funkcioneri DPS-a javno pozivali na taj skup, govoreći da se radi o “danu D” i “sudnjem danu”.

“A sad tim ljudima okreću leđa, čime pokazuju prezir prema svojim najodanijim pristalicama”, navodi se u saopštenju.

Time je, kako su kazali iz DF-a, poslata jasna poruka organizatorima i građanima koji protestuju da ih se DPS odrekao i “ostavio na cjedilu”, kao na Cetinju prošle godine i u Nikšiću 13. jula.

Iz DF su kazali da to potvrđuje da DPS nikada nije brinuo o narodu, već samo o svojim privilegijama.

“Važniji je Erakoviću i društvu kvadrat stana po povlašćenim uslovima nego svi oni koji su zbog njega i njegovog šefa pravili nerede i gutali suzavac”, naveli su iz DF-a.

Kako su rekli, da je sinoć ispred Skupštine bilo deset hiljada ljudi, DPS bi kazao da su došli zbog Đukanovića i partije.

“Ali desilo se suprotno, pa su onih 250-300 prisutnih, koji su najbolje što ima DPS, ostali da svjedoče o još jednoj izdaji Đukanovića i njegove partije”, dodali su iz DF-a.

