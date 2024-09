Crna Gora ima realnu šansu da postane naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima realnu šansu da postane naredna članica Evropske unije (EU), poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića i novoimenovanog šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Johana Satlera.

Ibrahumović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), ukazao na ostvareni napredak na evropskom putu, istakavši da je crnogorsko društvo pokazalo zrelost i spremnost da bude dio porodice razvijenih demokratija.

“Crna Gora je otišla korak dalje. Pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila predstavlja ohrabrenje, ali i obavezu, prije svega prema građanima, koji snažno podržavaju učlanjenje Crne Gore u EU“, smatra Ibrahimović.

To je, kako je dodao, ujedno i snažan vjetar u leđa ovoj Vladi, da nastavi putem reformi, do ostvarenja ambicioznog, ali realnog cilja, da država postane 28. članica EU.

Satler je ocijenio da je napredak koji je Crna Gora do sada ostvarila u evropskoj integraciji izuzetan.

On je, kako se navodi, izrazio uvjerenje da će Crna Gora ostati u potpunosti posvećena svojoj evropskoj budućnosti, kroz punu afirmaciju evropskih vrijednosti i dalji razvoj crnogorskog društva.

„Vaši dosadašnji rezultati obećavaju, a mi ćemo nastaviti da budemo vaš partner u ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Čeka nas intenzivan period i još puna posla, ali Crna Gora je na odličnom putu i nadam se da će zadržati taj tempo“, smatra Satler.

U razgovoru su, kako su kazali iz MVP-a, razmijenjena mišljenja i o aktuelnim globalnim izazovima, i pozdravljena i stopostotna usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS