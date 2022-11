Crna Gora će raditi na jačanju bezbjednosne saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, tokom jednogodišnjeg predsjedavanja Procesu saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), radiće na jačanju bezbjednosne saradnje, u svjetlu sve složenijeg geopolitičkog okruženja prouzrokovanog ruskom agresijom na Ukrajinu.

To je poručeno sa prvog sastanka političkih direktora SEECP-a, koji je održan danas u onlajn /online/ formatu u okviru predsjedavanja Crne Gore SEECP-u, jednoj od najvažnijih regionalnih inicijativa na prostoru od Ankare do Ljubljane.

Na sastanku, kojem je predsjedavao vršilac dužnosti generalnog direktora za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP), Radovan Bogojević, učestvovalo je 13 nacionalnih koordinatora svih država procesa.

Dodaje se da su sastanku prisustvovali i šef političkog odjeljenja u Savjetu za regionalnu saradnju Amer Kapetanović i predstavnici Evropske komisije (EK).

Iz MVP je saopšteno da su učesnici podržali kalendar aktivnosti i prioritete crnogorskog predsjedavanja čiji je moto “Jugoistok Evrope kao prostor kulture i saradnje”, budući da mnogostruke kulturne spone predstavljaju čvrst osnov za dalje unapređenje partnerstava država regiona.

“Predočeno je da će Crna Gora tokom jednogodišnjeg predsjedavanja SEECP-u raditi na jačanju bezbjednosne saradnje, u svjetlu sve složenijeg geopolitičkog okruženja prouzrokovanog ruskom agresijom na Ukrajinu”, navodi se u saopštenju.

Ocijenjeno je da brojne političke, ekonomske i bezbjednosne posljedice zahtijevaju zajedničko djelovanje i koordinisan regionalni pristup.

“Evropski partneri su ukazali i na važnost jačanja otpornosti institucija na sajber napade, uz ponovljenu podršku našoj državi u suočavanju sa ovim izazovom, a u čemu će važnu ulogu imati Regionalni centar za sajber bezbjednost i razvoj regionalnih kapaciteta sa sjedištem u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, izraženo očekivanje da će nedavno usvojeni sporazumi o mobilnosti na Samitu Berlinskog procesa, koji čine okosnicu zajedničkog regionalnog tržišta i predstavljaju podsticaj za buduću integraciju u jedinstveno tržište Evropske unije, biti ubrzo ratifikovani.

“Njihovom primjenom biće otvorene brojne mogućnosti i omogućeno lakše kretanje, jer će građani samo sa ličnom kartom putovati širom Zapadnog Balkana, dok će doktorima medicine, stomatolozima i arhitektama biti priznate visokoškolske kvalifikacije na prostoru regiona”, rekli su iz MVP-a.

Navodi se da je u kontekstu energetske bezbjednosti i održivosti, naglašena potreba za istraživanjima neiskorišćenih potencijala pod istim krovom, većim ulaganjima u infrastrukturu i nove održive izvore energije.

“Zajednički je apostrofirano da je paket podrške Zapadnom Balkanu od milijardu EUR koji je najavila predsjednica EK Ursula fon der Lajen od izuzetnog značaja za ublažavanje posljedica energetske krize i jačanje otpornosti naših energetskih sektora”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o Strategiji 2030 – planu razvoja jugoistoka Evrope, i ukazano na ulogu privatnog i finansijskog sektora u održivom razvoju, finansiranju razvoja i zelenoj transformaciji.

Kako se navodi, učesnici su razgovarali i o pitanjima važnim za funkcionisanje Savjeta za regionalnu saradnju, koje predstavlja izvršno tijelo SEECP-a.

Iz MVP su podsjetili da je SEECP regionalni okvir saradnje 13 država – Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija, Turska i Kosovo.

SEECP je iniciran juna 1996. godine sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja jugoistočne Evrope.

Crna Gora je postala učesnica inicijative 11. maja 2007. i ovo je, nakon 2010. godine, njeno drugo predsjedavanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS