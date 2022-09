Bošnjak: Ne može se govoriti o blokadi rada Skupštine

Podgorica, (MINA) – Skupština nije u zasijedanju, pa se ne može govoriti o blokadi njenog rada, kazala je potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak, dodajući da je zakazivanje Kolegijuma i nastavka sjednice u nadležnosti predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Bošnjak je, reagujući na saopštenje Demokratske partije socijalista (DPS) u kojem su kazali da je ona najgrublje pogazila Poslovnik o radu Skupštine, rekla da su optužbe te partije neutemeljene.

“Redovno jesenje zasijedanje Skupštine počinje tek 1. oktobra, tako da se ne može govoriti ni o kakvoj blokadi rada Skupštine, jer Skupština nije u zasijedanju”, kazala je Bošnjak.

Ona je navela da je vanredna sjednica, koja je zakazana na inicijativu poslanika Demokratskog fronta (DF), Demokrata, Ujedinjene i Prave Crne Gore, a koju ona nije potpisala, započeta 2. septembra.

Bošnjak je podsjetila da se na dnevnom redu našla samo jedna tačka, odnosno Predlog za razrješenje predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Kako je dodala, nakon usvajanja dnevnog reda, poslanik DF-a Slaven Radunović je, kao predlagač, u skladu sa Poslovnikom tražio pauzu.

“Ja sam u tom trenutku predsjedavala Skupštinom i u skladu sa dobrom praksom koja se godinama poštuje da predsjednik ili predsjedavajući daje pauzu na zahtjev bilo kog poslaničkog kluba, što sam i uradila”, navela je Bošnjak.

Ona je u saopštenju kazala da su upravo poslanici kluba koji je tražio pauzu ujedno i predlagači te tačke dnevmog reda i inicijatori vanredne sjednice.

Kako je dodala, poslanik Demokrata Momo Koprivica, takođe inicijator sjednice, je rekao da njihov klub nema ništa protiv ukoliko predsjedavajuća da pauzu.

“Poslanički klub DPS-a na samoj sjednici nije iskazao protivljenje ovoj uobičajenoj praksi, pa me ova naknadna reakcija iznenađuje”, rekla je Bošnjak.

Ona je kazala da što se tiče nezakazivanja sjednice Kolegijuma, ona za to nije adresa.

“To je nadležnost predsjednice Skupštine, koja je u punom mandatu. Takođe u njenoj nadležnosti je i zakazivanje nastavka sjednice”, kazala je Bošnjak.

Ona je istakla da je vrlo zlonamjerno njoj inputirati blokiranje rada Skupštine, dodajući da njene kolege iz DPS-a znaju kakav je njen stav o tome.

“Ja nikad ne bih sebi dozvolila da zloupotrijebim svoj položaj i blokiram rad institucije čija sam potpredsjenica, ali isto moraju da znaju da sebi nikada neću uzimati za pravo da radim nešto što nije u mojoj nadležnosti”, navela je Bošnjak.

Ona je rekla da njene kolege iz poslaničkog kluba DPS-a vrlo dobro znaju da je to istina.

“Ali očigledno da im se u ovom politički momentu, kada se većina od 30. avgusta 2020. godine konsoliduje, zarad nekih njima znanih političkih „igara“ priviđa blokada rada Skupštine i ja kao krivac za to”, rekla je Bošnjak.

