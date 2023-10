Abazović uručio zahvalnice istaknutim predstavnicima dijaspore u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Dritan Abazović uručio je večeras zahvalnice predstavnicima crnogorske dijaspore i iseljenicima, na svečanosti koju je organizovala Ambasade Crne Gore u Srbiji.

Iz premijerovog kabineta rekli su da se radi o prvom događaju takve vrste koji se održava u Crnogorskoj kući u Beogradu.

Dobitnici plakete iz oblasti zdravstva su prof. dr Cane Tulić, prof. dr Vaso Antunović, akademik, prof. dr Milika Ašanin, prof. dr Hakija Bašić, zatim iz oblasti kulture, Vesna Dedić, Manojlo Manjo Vukotić, Petar Božović i Sergej Ćetković.

Iz oblasti sporta, zahvalnicu je dobio teniser Novak Đoković i njegova porodica, u čije ime je svečanosti u Crnogorskoj kući prisustvovao njegov otac Srđan.

Abazović je rekao da mu je čast što večeras, po prvi put, u Crnogorskoj kući, dodjeljuju ta priznanja.

On je poručio da je to samo početak odnosa države koji treba da se mijenja prema njenim građanima i građankama.

“Za doprinos u raznim sferama koji ste ostvarili u Srbiji, našem najbližem i najdražem susjedu, u zemlji sa kojom imamo posebne odnose i veze, i u želji da ih satkamo i sa svim ostalim komšijama i zemljama svijeta, mala Crna Gora, zemlja sunca, zabave i vina, zemlja predodređena da zastupa mir i toleranciju, želi da vam iskaže zahvalnost”, naglasio je Abazović.

On je zahvalio svim građanima koji žive van granica Crne Gore, jer, kako je rekao, oni iznova i iznova pokazuju kolika je njena prava veličina – mnogo veća od broja njenih stanovnika ili površine njene teritorije.

“Misija svih okupljanja je da budemo bolji ljudi, da budemo bliži jedni drugima, jer jedni bez drugih ne vrijedimo, a jedni sa drugima možemo mnoge dobre stvari”, kazao je Abazović.

Navodi se da je Ambasada inicirala događaj u ciju afirmacije i snaženja vidljivosti doprinosa koje istaknuti predstavnici crnogorske dijaspore iseljenika pružaju u kontekstu promocije Crne Gore, afirmacije njenih interesa i jačanju veza sa Srbijom kroz doprinos i ostvarenja u zdravstvenoj, ekonomskoj, kulturnoj i sportskoj sferi.

Pojašnjava se da je po osnovu prethodno obavljenih širih konsuitacija sa predstavnicima crnogorskih iseljenika u Srbiji, Ambasada definisala spisak od devet najistaknutijih ljekara, akademika, književnika i kulturnih poslenika.

“Cijeneći da će uručenje ove vrste priznanja predstavijati adekvatnu verifikaciju dosadašnjih ostvarenih rezultata i pružiti dodatni doprinos razvoju veza sa brojnom zajednicom dijaspore-iseljenika u Srbiji”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je unapređenje veza i briga o dijaspori – iseljenicima, sastavni dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore, zasnovana na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potrebe svih pripadnika dijaspore – iseljenika.

U saopštenju se navodi da se shodno Zakonu o vanjskim poslovima, jedna od ključnih nadležnosti MVP-a odnosi na razvoj saradnje sa iseljenicima iz Crne Gore i njihovim organizacijama, između ostalog i kroz djelatnost diplomatsko-konzularne mreže.

“Stoga je MVP, prepoznavši značaj intenziviranja aktivnosti u ovoj oblasti, započelo sa praksom dodjele priznanja posebno istaknutim predstavnicima dijaspore – iseljenika”, kaže se u saopštenju.

