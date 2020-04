U utorak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 28. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: Potoci, Manastir Duga, Tunel Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira, Kupine, Lješkopoljska ulica i ulica dr. Anta Gvozdenovića.

– u terminu od 09 do 11 sati: Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod u ulici Jovana Tomaševića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

– u terminu od 08 do 17 sati: Kraće Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Slatina i Kopilje.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Lazine, Bjeluši i Crpna Grlić.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Livada Bandića i Grba (30 min. isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont, Bandići, Povrhpoljina, Malenza, Markovina, Đeđezi, Zagarač, Lazarev Krst, Jabuke, Vinarija Ravil.t

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Rokoči.

– u terminu od 08 do 16 sati: Trešnjevo i Šipačno.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišće, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nedajno.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Makedonskog naselja (potrošači u blizini objekta “Feniks”) i dio naselja Bjeliši ispod pruge.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Luštica, Radio far SMATS-a i Uvala Veslo.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije.

– u terminu od 08 do 12 sati: Pistula, dio naselja Ulcinjsko polje u blizni marketa “Mega-Solaris” i autoservisa “Becić” i dio naselja Kodre.

– u terminu od 08 do 14 sati: Kampovi Jadrana.

– u terminu od 08 do 16 sati: Kodre Dakine, Reč, Ćurke, Sutjel i Ada Bojana.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsiće,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara i planinski prevoj Lokve (kratkotrajno isključenje DV 10kV Luge)

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Grubješići, Nedakusi, Sutivan i Vlah.

– u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati: Slatina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati: Međuriječje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do i Alići.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Tušinja.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Kovačka Dolina, Ukosci, Palež, Kočado, Podgora, Nadgora, Majčina Glavica, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena brda, Štuoc vojska i Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.