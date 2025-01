U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, dio Bioča iznad magistrale, dio Donje Gorice uz obalu kod sportskih terena.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Filendara, dio Komunice, dio Vučice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dragovoljići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio Mrkojevića oko Agroeksporta.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači u naselju Tomba, dio potrošača u stambenim zgradama Lameme od Auto djelova Podgoršoed do frizerskog salona Švrćo.

– u terminu od 10 do 14 sati: Potrošači poslovnih objekata preko puta Tri Kule, stambena zgrada ZIB-a, ključarska radnja Džaja, knjizara Olovka i lokali u blizini.

– u terminu od 10 do 14 sati: u uzem centru grada kratkotrajno 20 minuta bez napona: stambene zgrade od Cvjećare Orhideja, Kongrapove stambene zgrade, Zlatiborske stambene zgrade, Banka Adriatika, Carigrad Restoran, Staklopan i ostali lokali u njihovoj blizini, Spuške stambene zgrade.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio Mrkojevića oko Agroeksporta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Radanovici, Pobrđe, Ukropci.

– u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva Zagora, Trsteno, Platamuni, Krimovice.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11:30 sati: Bijela- područje oko Dječijeg doma “Mladost”.

– u terminu od 12 do 13:30 sati: Đenovići-Pršut krivina.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Trešnjevo i Dulipolje.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Pripčići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Stubo, Ivanje, Grančarevo, Ličine – Korita, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Rakonje, Obrov, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Sutivan, Ravna rijeka, Lješnica 3, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Distribucija, Okov, Kalia, ŠIK Lim, Lovćen Osiguranje, Gornji grad, Sud, Bomer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Smolice, Mrtvo Duboko, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica, Donji Lepenac, Babića polje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Školski centar (Gornji Mojkovac).

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Petnjice, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Đurička Rijeka i Bogaića.

– u terminu od 09 do 15 sati: Novšiće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bać.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

