U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Brskuta, dio ul. Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojinića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Farmont, , Kokotovac, Kosić, Lazine, Maljat, Megran, MG Group, Podglavice, Šume Bećirovića, Sušica (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kosića, Jastreb, Mamućevina, Koljat, Lakat, dio Studenog

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Velestovo, Barjamovica, Markovina, Repetitor ProMonte i Vulaši

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Miločana, Dio Gornjeg Polja, dio Vidrovana, dio Vira,Brod, Vidov Potok, Vilusi, Pilatovci

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, repetitor Mratinje

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Trjica – centra, Risan – Bujevina

Bar

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Utjeha

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Salč

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Ninkovići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Mijakovići, Kosanica

-u terminu od 12:00 do 16:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Osredine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javorje, Gornja Polja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati; Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Crkvine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš, Durutovac

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bistrica, Sutivan, Vrh, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Laholo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Stožer

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Vrševo i Azane

Berane

-u termiu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Skarepača , dio sela Kalače

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

