U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 02. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio sela Radovče i dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Obzovica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Čarađe, Broćanac-Viluški, Bršno.

Bar

– u terminu od 07 do 10 sati: Dio Makedonskog naselja kod novog nadvožnjaka – zgrada Ilinden.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Zoganje(kod mljekare Arena Millk).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Velidje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Barice, Ostrelj, Kanje, Ograde, Laholo, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’ i Čokrlije-Rajkovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja, Marića luka-Papratine, Štitarica I.

– u terminu od 09 do 15 sati: Krstac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića polje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Velike.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo, Azane, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Kosanica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak. Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Seošnice.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Plunca.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, fabrika vode ”Diva” u Donjoj Bukovici, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ”Obrazovni centar” Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, fabrika vode u Gornjoj Bukovici, Boan, Tušinja, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Štičije, Bare.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

