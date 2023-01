U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 24. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade na Malom Brdu oko Galerije Most, dio Dahne iza Montenegro Pumpe, Milunovići

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Donje Selo

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen, Stankova Gomila, Humci, dio Bajica, Bulevar Crnogorskih Junaka, Lovćenska ulica, Naselje Luke Ivaniševića, Ulica Save Burića i Bore Stankovića i Donji Kraj, Bulevar Crnogorskih Junala, ul Pavla Rovinskog i Crvenog Krsta, Ulica Peka Pavlovića, Zgrada

Crvenkapa, i dio Ulica Save Burića i Luke Ivaniševića sa naseljem Pejton, Zgrada S 53 i Ulica Obilića, Ulica 4 Proleterske i Hercegovačka, dio Ulica Bajove, dio Bulevara Crnogorskih Junaka, i dio Katanga, Bogdanov Kraj, Biblioteka, Rezidencija, Jabučka ulica, predgrađe,Švedsko naselje (naizmjenična isključenja)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gluvi Do

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići., naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, korisnici na području Miljanovog mosta, Gornjeg i Doljneg Zaljeva, Svetog Ivana i tunel Ćafe, Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Naselje Utjeha

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio naselja Kruče pri magistrali

Budva

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: dio Petrovca i Buljarice

-u terminu od 10:30 do 13:00 sati: Medigovići i Novoselje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oštrovac, Vilusi – Dolovi

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: područje iz TC Kamelija i Zlatne Njive (dio potrošača)

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sveta Vrača -gornji dio naselja

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gradiošnica

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lojanice, Štitarica 2, Gornji Lepenac, Gornja Polja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Ljevišta, Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’), Smira

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sutivan, Voljavac, Strojtanica, Vrh, Goduša

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča, selo Kaludra

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo, dio sela Gračanica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Bukovica(zaseok Kačari)

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevica , dio sela Pepiće

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

