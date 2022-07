U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 04 do 06 sati: Dio Zagoriča, dio Zlatice, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, Piperi, Drezga, Madra, dio Pričelja, Baći, dio Stare Zlatice, Radevići, Smokovac, Mosor, Stijena Piperska, Straganica, dio Doljana, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola Strana, dio Meduna i repetitor Sjenica.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Vrela – ulica Španskih boraca prema groblju, dio između škole i reciklažnog centra.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, Nova Dalmatinska ulica – naselje u blizini Bazara, Gornja i Donja Vrbica.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog i Pištet – dio Gornjih Martinića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Dio naselja Buda Tomovića(Janjušević), Metalik Miljanić, Javljen, Donje Crkvice, Gornja Somina.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezna, Pilana Brezna.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Markov Rt , Stoliv.

– u terminu od 09 do 11 sati: Sveti Stasije-dio iznad magistrale prema Kotoru.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

– u terminu od 08 do 13 sati: Potrošači oko zgrade Bijela Školjka u Bijeloj.

– u terminu od 17 do 20 sati: Kamneo, Stanovčići, Obradovići i Stjepčići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Zabrđe, dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Ostrelj , Laholo, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Radulići, Ravna rijeka, Ribarevine, Kanje, Ograde.

– u terminu od 15 do 20 sati: Ivanje-škola.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Lug Vukićevića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići i Crvena lokva.

– u terminu od 09 do 17 sati: Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Kosanica.

Rožaje

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio ulice Maršala Tita i naselje Brđani.

– u terminu od 08 do 16 sati: Selo Banđžov.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela Fejzići i Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepcam Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

– u terminu od 09 do 18 sati: Ul. Narodnih heroja, tržni centar, kafe-bar ”Ski bar”, kladionica Volcano.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS