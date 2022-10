U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak će bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 13 sati: ulice Beogradska i Atinska, Ambasade država: Bosne i Hercegovine, Francuske, Slovenije i Rumunije.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zelenike ispod brda – dio lamela ŽTO, dio ulica: Janka Đonovića, Gojka Berkuljana, Steva Boljevića i AVNOJ-a, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Zavala i Golužba.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: dio ulica Beogradske, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović i dio Bulevara Ivana Crnojevića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac, Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Tomaševići Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, Kopito Petrovića i Šimšić, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Veljeg Brda i Strahinjići.

Tuzi

– u terminu od 08 do 14 sati: Gojčaj, Rokšped, Vuksanlekići, dio Sukuruća, Kodrabudan, Podhum i Dreševići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Morakova i dio Dragovoljića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje, dio Glibavca i Gornje Crkvice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Brezna, Pilana Brezna.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 12 do 16 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje.

Bar

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Bjeliši kod Davidovića.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Ostros centra.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Kodre iza Ševrona.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Pistula, dio naselja Donji Štoj iza hotela Grand.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Dragalj.

– u terminu od 09 do 12 sati: Lješevići.

Tivat

– u terminu od 13 do 15 sati: Gradiošnica (ul. Žekovo i Markostan I).

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Marići (Zelenika).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Zoriće i dio sela Seošnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R. Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča i dio sela Vrbica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 18 sati: Lješnica.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Rakonje.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Zaton.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Žaljevo, Potrk, Obod, Glibavac, Tomaševo, Lijeska, Pisana jela, Sokolac, Šljemena, Barice, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Biokovac, Bijeli potok, Pavino polje, Vergaševići, Kovren, Gorice, Grab, Stošer, Slatka, Cerovo 2, Ribarevine, Slatka, Orahovica, Stožer i Žurena.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vladoš i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 12 sati: Osredine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Dorodolje i dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Kosanica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Crnobori, Gornje selo, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio naselja Ibarac, naselje Demiće i dio sela Seošnica.

– u terminu od 15 do 18 sati: Baćevac.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

– u terminu od 12 do 13 sati: “Savin Kuk, Staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, Stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov do, sportski centar, bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, dio trga Durmitorskih ratnika, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica, dio mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, Pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, Jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, Odmaralište Jelika, Naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja, dio ul. Narodnih heroja, Upravna zgrada Šik, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Ninkovići.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.