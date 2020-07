U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 20. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brežine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Ceklinska i Vlada Raičevića

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: ul. 8.marta, dio Dahne, dio oko stare medicinske škole i Montefarm u Ljubljanskoj ulici

-u terminu od 8:00 do 12:30 sati: Galenika u ul. 8.marta

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Dvorac Kralja Nikole na Kruševcu i dio oko njega

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrade preko puta Crvenog krsta na Bulevaru Jovana Tomaševića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Crnogorskih serdara i dio ul. Ljubović

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: ul. Đoka Miraševića zgrada Blok 6 B2

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: zgrade u ul. Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati:Zagorak

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Kremza, granični prelaz Božaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, nabom i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Drume

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, dio Sukuruća, Vladne i Dubrave

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio Dinoše-Planinica

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: dio Dinoše oko džamije

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glibavac, Rastovac, dio Gornjeg Polja

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Dubrave

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šipačno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišteta

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: svi korisnici u Robnoj kući “Nikšićanka”

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: ul. Boška Jankovića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio grada uz Bulevar Đerđ Kastioti Skenderbeu, naselje kod zgrade MUP-a i Doma Kulture

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ada Bojana, dio naselja na Adi od mosta prema ušću

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Šas, Draginje, Sukobin, Đonza, Fraskanjel, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Selita

Bar

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

Kotor

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Grbalj -naselje oko Tunela

-u terminu od 7:00 do 13:00 sati: Gornji Morinj, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaji

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Krivošije, Dragalj

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Grbalj -Jugodrvo i Čikić

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Savina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kalica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Javorova

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Muslići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Barice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Reljin Kamen

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gornja Orahovica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje, Pećarska

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 8:00 do 21:00 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bistrica, Dobrilovina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac, Zgrada Radnik, Babića Polje, Gornja Polja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vijenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ravni

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Hodžići, Trnovice

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.