U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 21. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Lakići.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Bjeliša i potrošači na području Ostrosa (centar Ostrosa).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: Zenelovići, Donji Kosići, Gornji Kosići, Bojke, Mide, Klezna.

– u terminu od 08 do 12 sati: Vladimirske Krute, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč.

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Vladimir.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota- područje oko Zrenjaninskog.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dub.

– u terminu od 10 do 11 sati: Kriva ulica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Katun Rudo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

– u terminu od 08 do 12 sati: Ličine.

– u terminu od 08 do 14 sati: Barice – škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ravna rijeka – Majstorovina, Cerovo 2, Grančarevo, Šipovice, Nedakusi, Ribarevine i Žurena.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Lug Vukićevića i Bulje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 15 sati: Brezovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Meteh i Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ćosovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

