U petak zbog radova na mreži isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 5. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Jasika i dio Brskuta.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 10 sati: dio Tomaševića.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog, Oraovica, Pištet – dio Gornjih Martinića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen i Planik.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezna, Pilana Brezna.

Budva

– u terminu od 05 do 10 sati: Svinjišta, Poljice, Servo Mihalj, Lastva Grbaljska, Glavatske kućice, Bratešići, Gorovići, Kovači, Krimovice, Zagora, Glavatičići, Trsteno i Platamuni.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Zoganje(kod mljekare Arena Milk).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik, katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio Slatine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Kruševo-Crnionica, Božovića polje – Majstorovina, Rasovo-Rastoka, Pali, Ravna rijeka-Sopljače i Jabučina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Ambarine, Matovine, Pržišta, Selišta i Bare Kraljske.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina i Selišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Izvori.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Kosanica.

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 12 sati: dio Seošnice.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skarepača i dio Kalača.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo i Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: “Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul.Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, hotel Jezera, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, restoran Zlatni Papagaj, robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ul. Narodnih heroja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

