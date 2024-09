U petak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 27. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Brskuta.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita, Montefarm u Ul. Ilije Plamenca, dio Zabjela oko Krivog mosta prema Čepurcima, Ul. dr Vukašina Markovića (iza Delte), Ul. Arsenija Boljevića (iza i pored Delte), zgrade na Cetinjskom putu, naselje oko Kolektora i naselje oko bivših Nikšićkih semafora (moguće kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ulica Njegoševa, Karađorđeva i Bulevar Stanka Dragojevića.

– u terminu od 09:30 do 12.30 sati: dio Central Pointa (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09:30 do 13:30 sati: veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnici (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Dio Kakaricke iznad kasarne Masline.

– u terminu od 12:30 do 15:30 sati: Atlas centar (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Ibričevina, naselje oko Savinog potoka, dio Maslina – oko mjesne zajednice i ispod Kakaricke gore (moguće kratkotrajno isključenje).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Suk, Osredina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Seoca, Lukovo.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče.

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

– u terminu od 09 do 14 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 09 do 17 sati: Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Tara-Grab.

– u terminu od 11 do 13 sati: Goransko, Šume, Sinjac, Pivski manastir.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Repetiror Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sv Đurđe, Ćurke Sutjel, dio naselja Kodre.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Stoliv.

– u terminu od 09 do 12 sati: Lastva Grbaljska, Plagenti.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Prisoje i Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Donje Rženice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornje Loznice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Rasovo – Rastoka, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Strojtanica, Boljanina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Ambarine, Slatina.

– u terminu od 08 do 155 sati: Dobrilovina, Krstac (NN izvod ‘Vukadinovići’).

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Mojkovac (NN izvod ‘Krgušići’).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 08 do 15 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi, Ibar Mont, Titeks, Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice, Županjica, Sela:Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio Lovnice.

Žabljak

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Pejov Do, Sportski centar, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

