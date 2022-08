U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 2. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lakat, dio Studenog

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Vilusi

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Donji Rastiš, Curanovići, Lolovići, Gornji Rastiš, dio naselja Salč

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina, Ćetkovići, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Biogradsko Jezero, Žari

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rečine, Vladoš

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Kradenik, Sipanje, Bliškovo, Femića Krš, Godijevo

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kosanica, Otilovići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, dio sela Goražde, selo Zagorje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Bedluci i dio sela Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Malindubrava, selo Razdolje

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: dio sela Sinanovića Luke

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

