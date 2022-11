U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 2. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Brskuta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kosor i Kupusci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vila Gorica, Akademija Crnogorskih umjetnosti

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Donje Selo, dio Oraške Jame

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Lovćenska Ulica i Humci

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje-selo, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:0 sati: Tupan

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Gošići – Brca

Budva

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: dio naselja Čelobrdo

Ulcinj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Podstegvaš i Kravari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Pristan iznad restorana Holegro

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje, Šarkinvića Lakat

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga,Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Gornji Lepenac

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Babića brijeg

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Voljavac, Ostrelj, Rodijelja

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati:Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Kosorići, Grabovica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

