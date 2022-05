U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 20. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio Balijača, dio oko Cijevne i dio Mahale, Termoelektro, Hladnjače Krstović i Novaković, Servis Vujačića i Hotel Gošović

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Tološa u blizini Voli marketa – dio ulica Radničke, Milutina Kažića, dio ulica: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojnića

Podgorica 8:00 15:00 Dio Murtovine – dio ulica: Vukosave Božović, Antona Čehova, Nikole Lopičića, Veljka Jankovića i Orijenske, Miletine Njive

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00s sati: Daljam, Počijevka, Mijokusovići, dio Lazina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do,Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đalci, Češljari i Dobrska Župa

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donje Čarađe, Javljen, Macavare

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Plužina, Rosulja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 11:30 do 16:00 sati: Plužine, Seoca, Bazen, Šume, Goransko, Sinjac, Pivski Manastir, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Drobni Pijesak

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Gač, dio Pristana (dio ulica Hafiz Ali Ulqinaku i Ulcinjskih moreplovaca na Pristanu)

Bar

-u terminu od 10:30 do 13:00 sati: Komplet područje Ostrosa, BarBilje, Matguš, Koštanjica, Tejani, Gornje Briske, Livari, Besa, Gornji i Donji Murići, Pičići, Kacići, Runje, Bobovište, Bljace, Ckla, Kovačevići, Arbneš i Veliki Ostros

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: naselje Bijelo Brdo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Marin ploče

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Markov Rt, Stoliv, Verige, Dražin Vrt

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Stari Grad područje oko Pomorskog Muzeja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Beranselo, selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Cecuni

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Murino

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići, selo Binjoši

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Slatina, Gornja polja, Jakovići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Suva gora

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Muslići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Voljavac, Nikoljac, Radulići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

