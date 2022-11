U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 17. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Brskuta, ulica Orjenska, Savska i Balkanska, dio Stare Zlatice, dio Farmaka kod Vodoizvorišta, Jasika i zgrade na bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 09 do 15 sati: Glava Zete, Dobro Polje.

Cetinje

– u terminu od 10 do 13 sati: Ljubotinj, Građani, vinarija Ravil.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, dio Kličeva.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab, Donja Brezna.

– u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Tomba.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Petovića Z. Ispod Vidikovca.

– u terminu od 09 do 14 sati: Naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Mažići, Duletići, Lapčići, Stanišići, Gornji i Donji Pobori, Stanjevići i Brajići.

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: naselje Vladimir.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari-područje oko štamparije, Zlatne Njive, Mečerov Brijeg.

– u terminu od 11 do 12 sati: Morinj, Kobila, Greenfeld Living, kompleks Hedera.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

– u terminu od 08 do 12 sati: Pruška (dio naselja između Srednje stručne škole i vrtića)-ulice VII i Partizanska.

– u terminu od 08 do 18 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Dobrakovo, Femića krš, Radulići, Ostrelj, Osmanbegovo selo.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Mioska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Fak, Drijenak, Plana, Blatina, mHE Bistrica, Migalovica, Lancer, Lipovo, Radigojno, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 15 sati: Podbišće, Pejovići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Razboj, Crvena lokva, Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Velika i Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Sinanovića Luke.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Ponor.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS