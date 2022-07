U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kokoti, Grbavci i Lekići.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Stari grad – Od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole.

Tuzi

– u terminu od 09 do 12 sati: Vuksanlekići, Gojčaj, Rokšped, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

– u terminu od 05 do 08 sati: Područje Tuza – centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Studenog i Pištet – dio Gornjih Martinića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Čarađe i Usputnica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna i Lug.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Donji Štoj (Beogradsko naselje).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Slatine, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08 do 10 sati: Rudnik mrkog uglja

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ulice Dušana Vujoševića, Mirka Arsenijevica i dio ulice 29. novembra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 10 sati: Bistrica centar, Bistrica Hasanbegovići i Žiljak.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pašića polje, Radulići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nikoljac, Džukeljska jama, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Ivanje-Koraći, Mijatovo kolo-Rakita, Osmanbegovo selo i Vrh.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Sunga.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gojakovići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornja Polja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Velika, naselje Bedluci i dio sela Dosuđe.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Kosanica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hosniće i Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

